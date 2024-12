Ilfattoquotidiano.it - La crisi dell’auto è il fallimento dell’Ue sul piano economico ed ecologico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 1994 una Punto costava come dieci mesi di salario di un operaio della Fiat, oggi per una Cinquecento elettrica ci vogliono 18 mensilità dei pochi operai rimasti in Stellantis. Il primo dato dellaè questo.La Punto era stata concepita come auto popolare, appena sopra il livello più basso delle utilitarie, così come avrebbe dovuto essere la Cinquecento elettrica. Invece la Punto è stata l’ultimo vero successo di mercato del gruppo della famiglia Agnelli, mentre la Cinquecento elettrica resta invenduta nei piazzali.Tutto questo però non è dovuto solo alla voracità della proprietà, che ha sempre considerato i propri profitti la sola costante tra tutte le variabili dell’economia. Una costante a cui sacrificare tutto, dai salari dei dipendenti agli investimenti. Questa strategia del profitto a tutti i costi (degli altri) si è ancora accentuata con il percorso delle fusioni che, passando attraverso Chrysler, Peugeot e Citroen, è giunto al gruppo Stellantis.