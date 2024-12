Ilfattoquotidiano.it - “La chemioterapia ti gonfia un sacco, sto cercando di essere a dieta. Da quando sono senza capelli tutti mi trattano meglio”: Bianca Balti a “Le Iene”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, una delle top model più famose, sarà protagonista di un servizio de “Le”, in onda domani, domenica 8 dicembre, in prima serata, su Italia 1. Qualche settimana fa laha annunciato sui suoi social l’esportazione di un cancro alle ovaie al terzo stadio. Nicolò De Devitiis l’ha raggiunta a Los Angeles, dove vive con le sue due figlie, prima di volare con lei verso Milano dove l’attendono degli impegni di lavoro e una seduta di.Due anni fa la modella, prima di sapere della malattia, aveva fatto un ciclo di crioconservazione degli ovociti, in modo da potersi garantire la possibilità di un’altra gravidanza anche più in là con l’età, il cosiddetto social freezing. Laspiega di aver fatto la mastectomia preventiva perché consapevole diportatrice di una mutazione genetica BRCA, ma di non aver pensato di fare la stessa operazione con le ovaie proprio nella speranza di avere un’altra figlia.