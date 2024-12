.com - Juventus-Bologna 2-2, Mbangula nel finale salva i bianconeri

(Adnkronos) – Siin extremis la. Al 92? è il giovanecon un bel tiro a giro a battere Skorupski e a firmare il 2-2tra ie il. Rammarico per i rossoblù, avanti di due gol grazie alle reti, una per tempo, di Ndoye e Pobega. Nella ripresa Thiago Motta, alla prima contro la sua ex squadra ed espulso nel corso del match, aveva riaperto i giochi grazie al primo gol in maglia Juve di Koopmeiners. Con questo punto isalgono a 27 punti, restando comunque distanti dalla testa della classifica, mentre ilraggiunge quota 22 e alimenta le sue speranze europee. Laprova subito a imporre il proprio ritmo, ma ilsi difende bene e riparte con pericolosità. La prima occasione è rossoblù: Ndoye riceve dal limite ma colpisce il palo.