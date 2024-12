Ilnapolista.it - Italo Cucci: «Ho detto che Thiago Motta alla Juventus non farà molta strada, lo dissi anche di Maifredi»

: «Hochenon, lodi» Oggi c’è-Bologna escrive un articolo sul Corriere dello Sport. In cui ricorda la sua profezia a inizio anno su(la stessa che fece quasi 35 anni fa per) e non nasconde «il risentimento da tifoso da lui abbandonato con poca educazione».Purtroppo possiamo concederci solo qualche estratto. Il pezzo, come al solito, è una chicca.Un-Bologna del 17 marzo 1991 che seguii con trasporto sentimentale – e un po’ di rabbia – perché sulla panca bianconera c’era. Nonostante la forte differenza tecnica – a favore della Juve – il Bologna di Gigi Radice pareggiò: gol del rossoblù Waas (chi lo ricorda?) pareggio di Robi Baggio.