Inter Oaktree cambia marcia Ausilio potrà spendere sul mercato

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Alle ore 11:19 del 22 maggio 2024, a un mese esatto dalla vittoria dello scudetto e della seconda stella nel derby della Madunina con il Milan, sulla base di un percorso intrapreso da anni dalla famiglia Zhang, l’ha ufficialmenteto la propria targa passando dalla proprietà cinese a quella americana di, fondo d’investimento statunitense che ha iniziato a dettare nuove regole soprattutto per quanto riguarda la gestione di acquisti e investimenti, aumentando così il valore della società in campo e fuori.si muoveLa gara con il Parma ha saputo regalare all’l’undicesima gioia nelle ultime tredici partite giocate tra Serie A e Champions League; soprattutto a Beppe Marotta, arrivato a sei mesi come Presidente dell’e primo autore del grande romanzo di rinnovamento della società di Viale della Liberazione, iniziato ancora ai tempi in cui a dare ordini era Steven Zhang, uscito di scena nel maggio scorso dopo il mancato pagamento del prestito concesso dache ha potuto così rilevare le quote del magnate cinese.