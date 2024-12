Inclusione e solidarietà | aperto a Fiumicino il nuovo Centro Diurno La Casa di Enzo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024 – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stato inaugurato ilper Disabili Adulti “Ladi” in via Coni Zugna 56F. Un progetto innovativo, pensato per sostenere e includere le persone con disabilità del territorio, che rappresenta un passo avanti significativo per l’intera comunità di.La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco Mario Baccini, del Vice Sindaco Giovanna Onorati, degli Assessori Stefano Costa e Federica Poggio, dei rappresentanti dell’Associazione Insieme con i Disabili Onlus e di numerosi cittadini.Un segno di“Quella di oggi è una giornata significativa per. L’apertura di ‘Ladi’ rappresenta non solo un avanzamento nell’assistenza ai disabili adulti, ma anche un segno tangibile di come la nostra città stia costruendo un futuro più inclusivo e solidale”, ha dichiarato il Sindaco Baccini durante l’inaugurazione.