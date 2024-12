Ilrestodelcarlino.it - Il sondaggio di Confabitare, Lepore: “Contano i voti veri e l’ascolto dei cittadini. Ritorno nei Quartieri”

Bologna, 7 dicembre - “Dopo le elezioni ho deciso che riprenderò le settimane del sindaco nei. Ilvero è ascoltare i. Le elezioni e isono ciò che conta.”. Il sindaco Matteorisponde così alla bocciatura del suo operato da parte delcommissionato daalla società Demetra opinioni. E rimarca (di fatto) il risultato delle ultime Regionali che hanno premiato il Pd bolognese (che ha sfiorato il 43 per cento sotto le Torri) e i candidati da lui sostenuti (Isabella Conti e Maurizio Fabbri). Da qui, il sindaco non dà peso al 4 più dato daidel: “Le associazioni deifanno le loro indagini e hanno le loro opinioni. E ovviamente li rispetto”. Sul tema mobilità, la questione più critica come evidenziato dall’indagine di, però, arriva un assist per l’eventuale bis del sindaco.