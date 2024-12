Sport.quotidiano.net - Il Rimini al ’Neri’ per convincere. Buscè: "Scacciamo i cattivi pensieri"

e mettere punti in cassa anche al ’Romeo Neri’. È ovviamente dichiarato l’obiettivo delcontro il Pontedera. Perché è vero che sulla classifica i punti guadagnati in trasferta valgono tanto quanto quelli messi insieme in casa, ma ai biancorossi la ’dieta’ delinizia a pesare un po’. "Non riesco a trovare una spiegazione alla doppia faccia di questa squadra – lo dice Antonio– che in trasferta fa quello che tutti vediamo e in casa fa più fatica. Nemmeno come prestazioni. Perché io ce l’ho ancora in testa quella con la Vis Pesaro. Ma dobbiamo allontanare questo aspetto negativo che non ci porta a nulla. Quando si parla di giocare in casa viene un po’ a tutti pensare che si faccia più fatica. Questo è già un pensiero che bisogna eleminare assolutamente, bisogna mandare via questa negatività.