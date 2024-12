I pericoli del disordine socio economico, precursone d’ogni sorta di totalitarismo

Leggi su Ildenaro.it

A quanto di spiacevole dal punto di vista politico si sta verificando nella UE, ultima in ordine di tempo la Francia con una crisi di governo che sta tenendo sulle spine, oltre le autorità di Bruxelles, anche quelle di ciascuno stato membro, sono venuti a galla torbidi che non interessano solo gli abitanti del luogo, mandando segnali inquietanti soprattutto a Ovest. In Romania le elezioni politiche sono state annullate dalla Corte Costituzionale, perchè le stesse sarebbero state condizionate- si legga guidate -dal Cremlino. La situazione di quel paese sta facendosi particolarmente delicata.Lo stesso, fin’ora si era distinto per essersi nel tempo tenuto a stretto contatto con l’ Occidente, soprattutto per i rapporti commerciali, e aver mantenuto immutato nel tempo un segno distintintivo di quando era, con il nome Dacia, una delle colonie dell’ Impero Romano.