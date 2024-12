Ilgiorno.it - I look della Prima della Scala: dominano il bianco e il nero, Giorgio Armani re indiscusso

Milano, 7 dicembre 2024 – Il giornoè arrivato. Le porte del tempiomusica si sono aperte nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, per accogliere i numerosi ospiti pronti ad ammirare e ascoltare ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi. Strascichi, velluto, qualche piuma sparsa qua e là, raso e tantonella scelta dei. Smoking d'ordinanza per i signori e qualche colpo di testa che non è passato certo inosservato. E se quest'anno ha dominato la sobrietà tra le istituzioni, con la senatrice a vita Liliana Segre in giacca di vellutoe sciallee il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in smoking a strappare consensi, come d'abitudine, è stata la compagna del sindaco di Milano, Chiara Bazoli, incantevole in un lungo abito verde petrolio con bustino prezioso firmatoPrivé.