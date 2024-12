Lanazione.it - Hellas Verona-Empoli: sfida tra D'Aversa e Zanetti, ex allenatori a confronto

di Simone CioniSarà una partita delle prime volte per i rispettiviquella che domani alle 15 al Bentegodi divedrà di fronteed. Roberto D’ritrova infatti ildopo l’episodio della scorsa stagione, la testata a fine partita a Henry, che gli è costata l’esonero a Lecce e quattro giornate di squalifica in campionato. A sua volta il collega Paolosi troverà per la prima volta da avversario l’dopo averlo allenato per una stagione e mezzo da giugno 2022 a settembre 2023., 56 presenze e 2 gol anche da giocatore con la maglia azzurra, ha comunque un bilancio favorevole contro l’: due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta, risalente alla stagione 2019-‘20 quando sulla panchina dell’Ascoli perse 2-1 al Castellani.