Guillermo Mariotto sulla reazione al Tapiro d'Oro: "Gentucola che è venuta ad aggredirmi all'aeroporto"

È di ieri sera la notizia dell’arrembante consegna deldopo la fuga da Ballando con le Stelle a puntata ancora in corso lo scorso sabato 30 novembre.Il premio più temuto della televisione italiana ha però sortito unaspropositata e fuori luogo da parte del giudice dello show di Milly Carlucci. Valerio Staffelli infatti è stato aggredito verbalmente dallo stilista, il quale dopo aver preso controvoglia ill’ha sbattuto violentemente contro la portiera mandandolo in frantumi.Nelle scorse ore, dopo le tante critiche da parte del web che ha subito commentato il gesto poco elegante.ha fornito la sua versione dei fatti.Come trapelato da Biccy.it, Gabriele Parpiglia ha provato a chiamare lo stilista per una replica su quanto avvenuto a Striscia la Notizia.