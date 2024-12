Lanazione.it - Emendamenti a sostegno del tessuto economico pratese: tensioni politiche e appello del PD

Glipresentati a difesa delcreano qualche mal di pancia politico. Tanto che il segretario provinciale del PD, Marco Biagioni, ieri ha inviato a tutti i sindacati e le categorie economiche del Tavolo di distretto una lettera per fare chiarezza sull’iter seguito. Una lettera che Biagioni si è sentito di scrivere per rivendicare il lavoro fatto dal Partito Democratico adel distretto e del settore moda, dopo che Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano annunciato come vittorie dei propri partiti. A creare agitazione è stato l’emendamento in votazione la prossima settimana per stanziare 10 milioni in aiuto del distretto sulla scorta di quanto fatto dal governo Draghi. In questo ultimo caso è stato il PD a segnalare il documento, passaggio determinante perché l’emendamento vada in discussione e quindi in votazione.