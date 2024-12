Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali Macerata, si vota nel 2026: “Ho ancora tanti progetti”

, 7 dicembre 2024 – Nella primavera deli maceratesi eleggeranno il sindaco e il consiglio comunale. In pratica slitta la fine del mandato di Parcaroli e dei suoi colleghi che avevano vinto alle urne nel secondo semestre del 2020 e del 2021, nel periodo del Covid. La circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito idubbi e quesiti sulle date delle prossime amministrative dove si èto oltre la finestra temporale 15 aprile - 15 giugno. Il Ministero ha specificato che i cittadini, dove si èto nella seconda metà del 2020, eleggeranno il sindaco nella primavera, mentre si recheranno alle urne nel 2027 quelli che hannoto nel secondo semestre del 2021. La risposta del Ministero arriva dopo le tante domande e quesiti inviati per dirimere la questione, infatti fino a poco tempo si parlava di una possibile tornata elettorale per lea settembre.