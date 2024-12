Napolipiu.com - De Laurentiis: “Condivido le scelte di Conte. Con lui sperimentiamo per crescere”

Il presidente azzurro è intervenuto alla presentazione del libro di Carratelli commentando la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Aurelio Dedifende ledi formazione contro la Lazio. Il presidente del Napoli, intervenuto telefonicamente da Roma alla presentazione del libro “Orgoglio Napoli” di Mimmo Carratelli, ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia.“Nella mia gestione siamo stati in Europa per 14 anni consecutivi”, ha esordito il patron azzurro. “Dimentichiamoci l’anno scorso perché gli incidenti di percorso possono capitare a tutti. Quest’anno stanno capitando ad altre squadre, ma non ha importanza, non facciamo paragoni”.Sulla sconfitta per 3-1 contro la Lazio, Deha spiegato: “Abbiamo sperimentato gli altri undici. È ovvio che cambiando solo qualcuno gli equilibri non vengono a mancare, ma se voglio dare spazio a tutti è giusto che sia così.