Corea del Sud, Yoon Suk-yeol rompe il silenzio: «Chiedo scusa, non si ripeterà più»

È tornato a parlare il presidente sudnoSuk-ndo ildopo il tentativo di imporre la legge marziale nel Paese, con un discorso alla nazione di poco più di due minuti, trasmesso in diretta televisiva e concluso con un lungo inchino.si èto per quanto accaduto, dichiarandosi pronto a subire le conseguenze politiche e legali delle sue azioni. «Sono molto dispiaciuto e vorreirmi sinceramente con il popolo, che deve essere rimasto molto sorpreso, non sipiù», ha detto, aggiungendo che il suo partito «deciderà le misure necessarie per stabilizzare la situazione politica», incluso il destino del suo mandato. Niente dimissioni quindi, ma probabilmente un estremo tentativo di evitare l’impeachment.LEGGI ANCHE:del Sud, l’azzardata mossa della legge marziale rievoca i fantasmi del passatoIl leader dell’opposizione: «Le osservazioni del presidente aumentano il senso di rabbia e tradimento della gente»Intanto il Parlamento si prepara a votare sull’impeachment del presidente, con le pressioni per le sue dimissioni si intensificano.