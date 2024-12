Iodonna.it - «Contento ci siano tre donne al centro del palco d'onore, noi staremo ai margini una volta tanto», ha detto il presidente del Senato

Leggi su Iodonna.it

«Sonoche il sindaco abbia accettato con piacere la mia proposta di avere aldelLiliana Segre e accanto ci saranno altre due, le nostre due mogli, la mia e quella del sindaco Sala, e noiaiuna». Così ildelIgnazio La Russa, arrivando al Teatro alla Scala per la Prima. «Manifestazioni di protesta? Non me ne sono accorto», ha concluso.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Trealdeld’alla Prima della Scala 2024. La Russa: «Sono» iO Donna.