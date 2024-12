Biccy.it - Britney Spears fa preoccupare i fan, ma Las Vegas annuncia il suo ritorno

Lo scorso 2 dicembre, mentre Biccy soffiava 15 candeline,ne spegneva 43, anche se lei è convinta di averne 42 (e per gioco ha detto di averne 5). Lo ha fatto con un video su Instagram che ha fatto un po’i suoi fan. “Oggi è il mio compleanno. Non sto compiendo 42 anni in realtà ne ha 43, ndr, ne sto compiendo 5. Sto compiendo 5 anni e domani devo andare all’asilo!”. E ancora: “I paparazzi sono sempre terribilmente crudeli con me. Le foto e il modo in cui mi hanno dipinto. So di non essere perfetta ma c’è sempre qualcosa di così cattivo e crudele. Questo è il motivo per il quale mi sono trasferita in Messico“.Se si sia realmente trasferita a vivere in Messico o è stata una battuta mal riuscita non è dato sapersi, l’unica certezza della sua vita al momento è che da una settimana è ufficialmente una donna single dopo aver ottenuto il divorzio da Sam Asghari, il modello che ha conosciuto nel 2016 durante le riprese del video di Slumber Party.