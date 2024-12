Ilprimatonazionale.it - Berlinguer: la grande “tentazione” dem

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 dic – Il film di Andrea Segre, “– Laambizione“, è unae rappresenta appieno il problema dell’Italia con la sua storia: rifiutare la complessità per creare santini.è film “manifesto” che attraversa anni torbidi con una superficialità agghiacciante, ma ciò che è peggio, fa da propaganda al mondo dem.: laEvidentemente anche a sinistra hanno capito il trucchetto della “fiamma”. Come spiegare altrimenti laoperazione nostalgia che è ruotata intorno all’uscita nei cinema del film con protagonista Elio Germano? Dietro il film si rivela la necessità della sinistra moderna di riallacciarsi alla storia del “glorioso” Pci, come FdI ha fatto con la fiamma appunto, quella del Movimento Sociale. Ma ovviamente non può riallacciarsi né a quello di Gramsci né a quello di Togliatti: c’era bisogno di trasformare Enricoin un santino liberale.