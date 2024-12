Ascolti tv venerdì 6 dicembre | The Voice Kids 2024 su Rai1 vince la prima serata 24% secondo Il Patriarca su Canale5 132

Tpi.it - Ascolti tv venerdì 6 dicembre: The Voice Kids 2024 su Rai1 vince la prima serata (24%), secondo Il Patriarca su Canale5 (13,2)

Leggi su Tpi.it

tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,? Su Rai 1 è andato in onda The. Su Rai 2 Benvenuti in casa Esposito. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il2. Su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tvI dati Auditel e lo share dei programmi di ieri seraSu, “The” ha riunito davanti allo schermo 3.826.000 spettatori, pari al 24% di share. Su Canale 5, la seconda stagione della serie tv “Il”, ha intrattenuto 2.