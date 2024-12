Panorama.it - Amazon, il drone postino vola in Abruzzo e il debutto di Prime Air è più vicino

Ildiha spiccato il volo in Italia e ha completato il primo test diAir. La consegna di prodotti con i piccoli velivoli a decollo verticale è quindi più vicina, perché la prova inaugurale è andata bene e l’obiettivo è avviare il servizio a livello commerciale nel corso del 2025, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni dalle autorità italiane, soddisfacendo i requisiti necessari in tema di sicurezza. Grazie all’ok rilasciato dall’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, lo scorso 4 dicembre la compagnia di Seattle ha effettuato il volo che ha battezzato i cieli italiani nei pressi di San Salvo, in. Come avevano già raccontato, l’area è stata scelta poiché ideale per mettere a punto un servizio inedito in Europa, perchéAir al momento è attivo con un raggio limitato solo in due luoghi degli Stati Uniti: nella città di College Station, in Texas, e da poche settimane nella West Valley dell’area metropolitana di Phoenix, in Arizona.