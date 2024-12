Primacampania.it - Afragolese cinica, battuto di misura il Pomigliano

L’non ferma la sua corsa e passa, di, anche al Gobbato contro il. E’ un gol di Ciro Simonetti a decidere le sorti di una gara in cui i rosso-blu hanno fatto della compattezza il fulcro del loro gioco, nonostante l’aver giocato gran parte della gara in 10 uomini. PRIMO TEMPOMister Rea tiene inizialmente in panchina il neo-acquisto Di Finizio, confermando l’ossatura di base che ha ben figurato nelle ultime gare. Le prime fasi della gara sono di studio tra i due undici in campo. Il primo lampo è dell’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa granata riesce ad allontanare la palla dall’area, ma fuori dai 16 metri è pronto Amelio, che lascia partire un tiro che si spegne a lato. Il, si avvicina più volte, nei minuti successivi, alla porta difesa da Puca, ma i padroni di casa non riescono a trovare il guizzo vincente.