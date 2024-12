Oasport.it - A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nel superG a Beaver Creek: programma esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

, sabato 7 dicembre, andrà in scena ilmaschile di(USA), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulle nevi del Colorado assisteremo al secondo appuntamento dedicato alla velocità sulla Birds of Prey, dopo che nella discesa di ieri le sorprese non sono mancate, vista l’affermazione dello svizzero Justin Murisier.L’elvetico, partendo con il n.3, è riuscito a fare la differenza, precedendo il suo connazionale Marco Odermatt, altamente quotato alla vigilia, e lo sloveno Miha Hrovat. Vedremo quest’se Odermatt, vincitore della Coppa di specialità l’anno scorso, saprà sbloccarsi in quest’annata, visto che finora l’appuntamento con il successo è mancato.In casa Italia si spera di fare meglio. Dominikha concluso al 19° posto ed è stato il migliore della pattuglia tricolore.