Movieplayer.it - X Factor 2024, le pagelle della finale: Mimì batte Patagarri e pronostici. Giorgia vince "tutt' cos"

Leggi su Movieplayer.it

Ad Achille Lauro non è bastato arrivare alladi Xcon la squadra al completo:ha fatto il miracolo e ha vinto, stracciando i, ma la vera sorpresa dell'edizione resta. Ladi Xha di fatto inaugurato la stagione dei concerti in piazza di Capodanno, e, ammettiamolo pure, la RAI, e quanti ci proveranno, non riusciranno a fare di meglio. SKY, per la primain esterna nella storia del talent, ha voluto fare le cose in grande, tra ballerini, scenografie, fuochi d'artificio. Tanto che viene da chiedersi se non abbiano già scelto la location per ladel prossimo anno, visto che l'esperimento può essere promosso a pieni voti. Napoli, d'altronde, è stata una casa perfetta, con la sua splendida Piazza del Plebiscito allestita a festa .