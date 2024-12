Biccy.it - X Factor 2024: chi ha vinto questa edizione, l’annuncio

A tre mesi dall’inizio dell’e dopo sette puntate di live, ieri sera si è concluso X. Per la prima volta nella storia del talent, la finale è andata in onda all’aperto, dalla Piazza del Plebiscito a Napoli, con Chiara Iezzi, Robbie Williams e Gigi D’Alessio come ospiti della serata. Si è conclusa così un’piuttosto fortunata del programma di Sky.Xdel vincitore.Dopo tre manche, con esibizioni di cover e inediti, Giorgia ha annunciato l’esito del televoto: “Siamo alla liturgia finale.E adesso siamo arrivati alla fine di questo percorso. Vediamo come avete votato. Al quarto posto è arrivato Lorenzo Salvetti. Il terzo classificato di questo Xsono I Patagarri. Complimenti ragazzi, un grande applauso per voi. Siete stati tutti magnifici, in ogni caso è così e non lo dico tanto per dire, siete stati tutti bravissimi“.