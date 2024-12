Zonawrestling.net - WWE: Hikuleo dovrebbe debuttare a NXT e non nel main roster come gli altri della Bloodline

sappiamo,dopo aver chiuso la sua esperienza in Giappone in NJPW ha firmato con la WWE nei mesi scorsi. Sul suo conto si sono susseguite diverse voci, tra cui quelle che lo volevano subito inserito nelle dinamicheaccaduto con Tama Tonga, Tonga Loa e poi Jacob Fatu. Sembra, però, che così non sarà. Ecco gli ultimi aggiornamenti.Debutto a NXT?Secondo quanto evidenziato da Wrestling Observer Newsletter,nonimmediatamente nelentrando subito nelle dinamiche. Da quando è stato messo sotto contratto, l’ex NJPW si sta allenando e preparando al Performance Center e lo scenario più probabile è quello di un suo debutto ad NXT. Al momento non è chiaro quando ciò accadrà. Staremo a vedere se e quando si riunirà con Tama Tonga e Tonga Loa.