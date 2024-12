.com - Wax, video intervista 7 vite: «L’inizio di un nuovo progetto, bisogna studiare e impegnarsi sempre»

La nostraa Wax, in occasione dell’uscita delsingolo 7, il primo capitolo di una nuova fase del suo percorso artistico, iniziato tra i banchi di AmiciVi presentiamo la nostraa Wax, in occasione dell’uscita delsingolo 7(21co, in licenza Warner Music Italy), il primo capitolo di una nuova fase del suo percorso artistico, iniziato tra i banchi di Amici, un’esperienza formativa per un cantautore dalle mille sfaccettature che racconta il significato di un brano che ritiene molto importante e con una copertina dal forte valore simbolico.Attualmente è al lavoro in studio per concludere altre canzoni che convoglieranno in un, il seguito dell’Ep Exit. Un artista che sottolinea l’importanza del duro lavoro per raccogliere dei risultati e della voglia di concepire la musica come un mestiere da affrontare con serietà.