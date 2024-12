Thesocialpost.it - Treviso, scontro tra un’auto e una moto: morto sul colpo centauro di 18 anni, gravissima una donna di 41

Leggi su Thesocialpost.it

Grave incidente venerdì 6 dicembre sulla strada regionale 63 a Vedelago,, dove una Toyota Aygo si è scontrata con una. Nel violento impatto ha perso la vita un giovaneciclista di appena 18, mentre ladi 41alla guida dell’auto è rimasta gravemente ferita.L’allarme è stato dato da altri automobilisti, che hanno assistito alla scena. Il giovaneè stato sbalzato a una distanza di trenta metri, finendo in un fossato. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Padova e un’ambulanza da Castelfranco, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.La conducente dell’auto, gravemente ferita, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente, che ha sconvolto la comunità locale.