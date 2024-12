Puntomagazine.it - Tra le nuvole di Brr…uxelles

Approfittare dell’Avvento per scoprire il gusto intenso della capitale belga.Già pronunciando lentamente le sue prime lettere, il nome di questa città lascia presagire una delle prime sensazioni che si provano, attraversando i suoi quartieri durante l’inverno. Un’onomatopea, il suono del brivido, quando il vento freddo taglia la faccia e l’umidità risale dalla strada, lungo la spina dorsale. Il clima instabile del Belgio, quasi sempre piovoso, le imponee un austero grigiore, che, con artistica resilienza, contrasta o addirittura sfrutta, per mettere in risalto grandi capacità creative. Se in estate, a ferragosto, in occasione della festività dell’Assunzione, un coloratissimo tappeto di fiori viene disteso per adornare il “salotto” della Grande Place, durante l’Avvento, la città si veste di luci e profumi legati alle tradizioni natalizie.