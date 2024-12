Sport.quotidiano.net - Tra biancazzurri e Vis Pesaro tradizione di marca spallina, col tabù Mazza per i marchigiani. Da sempre sfide avare di gol e spettacolo. Ma quest’anno il team di Stellone è di fascia alta

Per gli appassionati di scommesse, dal 1998 a oggi quella tra Spal e Visstata una gara da Under 2,5. Tradotto: si èsegnato pochissimo, per la precisione quattro gol negli ultimi cinque scontri diretti (due dei quali nell’1-1 maturato la scorsa stagione subito dopo il giro di boa). I biancorossi non vincono proprio dal 1998, 1-0 allo stadio Benelli contro la Spal di De Biasi. Iinvece l’hanno spuntata nella prima giornata della scorsa stagione con una rete di Antenucci. Il bilancio complessivo dei confronti diretto tra Spal e Vissorride ai, che hanno vinto quattro volte su 10 incontri. In cinque occasioni la gara si è conclusa in parità, mentre ihanno vinto solo nella circostanza citata nel campionato di serie C2 1997-98.