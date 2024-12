Ti uccido e poi mi vado a costituire | Er Brasiliano e la fidanzata che non riesce a liberarsi da una relazione tossica

Leggi su Open.online

Massimiliano Minnocci ha preso laa bastonate. L’ha minacciata dicendole «Ti ammazzo». Poi le ha rivelato il suo progetto: «Tie poi mi». La sua gelosia morbosa ha costretto la vittima a confessare tradimenti inesistenti. Per paura di ritorsioni, spiega il Messaggero. Mentre lei ha una forte dipendenza e «nondi unaviolenta e, chiaramente,», secondo l’ordinanza della Gip Paola Della Monica. Per questo oggi “Er” è in carcere. Mentre i segni sul corpo della donna raccontano una frattura scomposta che necessiterebbe di un intervento. Ma lei ha rifiutato il ricovero.La denunciaIl padre della ragazza ha avvisato le forze dell’ordine. E ha detto loro di avere paura per sua figlia: «Certo, ho paura che il Minnocci possa, anche considerato il fatto che fa uso di stupefacenti e così come confidato da mia figlia, arrivare anche ad ucciderla».