La recente decisione deidi chiudere le scuole professionali perè un colpo devastante non solo all’, ma anche alla sanità pubblica di un paese già in ginocchio. Le immagini che circolano sui social network, di giovaniin lacrime, raccontano una storia di disperazione e di speranze infrante. È una tragedia che si consuma in silenzio, senza che un documento ufficiale venga rilasciato, lasciando spazio solo all’amarezza e alla rabbia.L’Afghanistan vive quella che le Nazioni Unite hanno definito un “apartheid di genere”, una segregazione che non solo limita lenella loro crescita personale, ma le priva di diritti fondamentali come l’e l’accessocure mediche. Questa chiusura degli istituti di formazione sanitaria per lenon è solo un atto di oscurantismo, ma un deliberato sabotaggio della salute pubblica.