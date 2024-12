Iltempo.it - Sfogo di Seymandi dopo l'archiviazione degli hater: “Offesa due volte dal magistrato”

Leggi su Iltempo.it

Non solo non si aspettava questo epilogo ma «soprattutto non mi aspettavo queste motivazioni. Subito sono rimasta senza parole, poi ho riflettuto su quanto scritto dal. In pratica, è un liberi tutti. Ciò che è vietato dire verbalmente nel mondo reale viene sdoganato sul web, che diventa uno schermo di protezione per gli». È questo lo, in un'intervista al Corriere della Sera, di Cristinain merito alla richiesta dida parte della Procura di Torino della sua denuncia contro gli insulti social che aveva ricevutola diffusione del video in cui l'ex fidanzato Massimo Segre annullava le nozze accusandola di tradimento. Si ritiene? Le chiede il giornalista. «Due- risponde la donna -. Denunciare è stato un atto dovuto, non potevo far finta di nulla di fronte a messaggi intrisi di violenza e volgarità.