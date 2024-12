Lanotiziagiornale.it - Salvini boccia il concordato e il governo va in frantumi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La tregua, dopo lo scontro sul canone Rai, è durata solo pochissimi giorni. Poi nella maggioranza sono tornati a volare gli stracci. Il protagonista è sempre Matteo: il leader della Lega prima ha litigato con l’altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, sul ricorso al golden power contro l’offerta di Unicredit per Banco Bpm, ricordandogli che non è lui il ministro dell’Economia. E poi è passato allo scontro con Maurizio Leo, viceministro dell’Economia di Fratelli d’Italia. Insomma, una lite con ognuno dei suoi alleati. Lo scontro sulva avanti ormai da qualche giorno e si è acceso per le 700mila lettere che l’Agenzia delle Entrate avrebbero inviato ai contribuenti per incentivare l’adesione a questo strumento, avvertendoli sull’ipotesi di controlli più stringenti.