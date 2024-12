Tg24.sky.it - Roma, bimbo di 12 anni precipita dal decimo piano e muore al Collatino

Leggi su Tg24.sky.it

Tragedia nel pomeriggio alla periferia della Capitale. Un bambino di 12to da una finestra di un palazzo di via Igino Giordani, al. L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al numero di emergenza 112. I soccorritori hanno cercato disperatamente di rianimare il bambino sul luogo della caduta, un parchetto interno al condominio, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante gli sforzi dei medici, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare.