Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, spunta il retroscena dall’Olimpico durante Lazio-Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Ieri l’eliminazione deldalla Coppa Italia per mano dellatskhelia è rimasto in panchina, è emerso unche riguarda proprio il georgiano. Ilè stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della: ad oggi è questo il tema centrale tra i tifosi azzurri che stanno provando ad analizzare quanto successo ieri allo Stadio Olimpico. Antonio Conte è definito da molti il primo responsabile, se non altro perché la formazione titolare scelta dal tecnico si è rivelata per alcuni sprovveduta nel suo essere inedita e dunque poco rodata per pensare di poter affrontare unache si è mostrata più solida anche nelle idee.Conte ha deciso di far riposare alcuni che di sicuro verranno utilizzare nella ‘rivincita’ che si giocherà contro lain campionato. Tra questi anche Kvichatskhelia, rimasto in panchina nel match dell’Olimpico.