Ilfattoquotidiano.it - Rampelli: “I giovani di sinistra che inneggiano alla pace? Indegni, violenti e intolleranti, i ragazzi di destra invece spalancano le braccia”

“In queste settimane, in questi mesi, in questa fase storica, siamo travolti letteralmente dadio presunti tali, gli antagonisti o non so come volete definirli. Sono persone indegne come quelle degli anni ’70 e prendono l’iniziativa di inneggiare. Cioè usando la violenza, rivendicano la: una cosa pazzesca, un ossimoro incomprensibile. Anche nella nefandezza e di fronte al male assoluto, io preferisco chi si dichiara per quello che è e non che si nasconde fingendo una identità che non ha”. Sono le parole di Fabio, parlamentare di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, durante la presentazione del libro di Guido Giraudo, “Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura”, assieme al presidente del Senato Ignazio La Russa e altri esponenti di spicco del partito guidato da Giorgia Meloni.