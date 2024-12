361magazine.com - R4: inchiesta sul consumo di FENTANYL a “Confessione Reporter”: le anticipazioni

arriva sabato 7 dicembre in seconda serata su Retequattro: leSabato 7 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, appuntamento con «» e Stella Pende: la terza puntata è dedicata alla drammatica escalation deldi.La sostanza è 100 volte più potente della morfina e 50 dell’eroina: l’abuso del potente oppioide sintetico, definito la droga degli zombie, ha determinato la più grave emergenza sanitaria pubblica dal secondo Dopoguerra negli USA. In Europa, il fenomeno è solo latente.L’Italia, in particolare, ha presentato un Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio die altri oppioidi sintetici: ne sono sufficienti 2-3 milligrammi, infatti, per uccidere una persona.Parallelamente al mercato legale di, quello illegale, tra dark e deep web, è sempre più florido.