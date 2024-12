Bergamonews.it - Pioggia in arrivo in pianura: temperature invernali, neve fino agli 800 metri

Stefano Nava del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo abbastanza stabile con qualche nebbia sulle aree di. Da sabato l’di aria più fredda porterà un peggioramento sulla Lombardia.nella media del periodo.Venerdì 6 dicembre 2024Tempo previsto: al mattino sui rilievi alpini cielo nuvoloso o coperto con possibili deboli nevicate in esaurimento dal primo pomeriggio. Nei restanti settori cielo in prevalenza velato per nubi medio-alte, ma asciutto. Possibili nebbie sulla medio-bassa(Pavese, Lodigiano e Cremonese).Tra il pomeriggio e la sera sull’intera regione cielo poco o parzialmente nuvoloso per innocue nubi medio-alte e senza precipitazioni.