Dilei.it - Perché Binario 2 chiude in anticipo? Aveva sostituito Viva Rai2! di Fiorello

Il morning show di2, mandato in onda in sostituzione di! dii battenti il 20 dicembre 2024. Un epilogo forse prevedibile, per tutti i fan dello showman (che ha vinto il Rose d’Or, il massimo riconoscimento alla carriera), ma che lascia una profonda amarezza.in, i motiviCondotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma,il 20 dicembre 2024. Insui tempi. Un esperimento non riuscito, insomma, in sostituzione di!, il morning show diche ha tenuto banco con il 20% di share, impensabile per una fascia oraria così difficile. Ma nessuna sfida è mai impossibile per lo showman siciliano.L’annuncio è arrivato dalla Rai con una nota, dopo che la Direzione Intrattenimento Day Time ha comunicato alla produzione la data di chiusura.