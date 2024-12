Lettera43.it - Paul McCartney, arriva una moneta celebrativa da cinque sterline

avrà la sua personale collezione numismatica. La Royal Mint ha infatti presentato sul proprio sito ufficiale e sui social un’edizione speciale e limitata delle monete dacon la firma e alcuni tratti distintivi dell’ex bassista dei Beatles. Un’iniziativa che la Zecca di Stato britannica ha avviato già nel 2021 superando una lunga fase di studio e concept che ha coinvolto direttamente lo stesso artista di Liverpool. «È un grande onore», ha spiegato l’autore di classici come Yesterday, Let it Be e Hey Jude. «Da bambino non me lo sarei mai aspettato». All’uscita seguirà poi una seconda iniziativa della Royal Mint che, nel 2025, metterà all’asta unad’oro dachilogrammi firmata da Sire realizzata dopo 250 ore di lavorazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Mint (@royalmintuk), i dettagli delle monete dadedicate all’ex BeatlesPezzo unico per i collezionisti di tutto il mondo, le monete darappresentano anche un omaggio agli albori della carriera di, che le utilizzava al posto dei plettri durante i primi concerti.