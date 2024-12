Oasport.it - Pagelle discesa Beaver Creek 2024: Murisier e Hrobat che sorprese! Odermatt non al massimo, italiani dietro la lavagna

Venerdì 6 dicembreJUSTIN10: centra la prima vittoria della carriera con una prova davvero eccellente. Su una pista difficilissima come la Birds of Prey non sbaglia, a differenza dei rivali, sfrutta il pettorale numero 3 ed una pista impeccabile e non si volta più in. Fino ad oggi non aveva conquistato che un podio in gigante in Val Badia nel 2020. Chapeaux!MARCO8: chiude a 20 centesimi dalla vittoria e, quando arriva al traguardo sembra quasi un risultato deludente. Con il passare dei numeri capisce che ha mancato la vittoria davvero di un soffio. Motivazione? Qualche errori di linea di troppo nella parte alta Da li in poi era risultato il più veloce.MIHA7.5: primo podio in carriera per lo sloveno che, dopo aver fatto vedere buone cose nel corso delle prove dei giorni scorsi, oggi si conferma anche in gara.