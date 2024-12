Nerdpool.it - NORD SUD OVEST EST, Sky rinnova ufficialmente la serie sulla leggendaria storia degli 883

Skyper una seconda stagione laSky Original di Sydney Sibilia sugli 883: come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infattiin lavorazioneSUDEST, l’epico finale della883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia – l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, prima stagione dellaprodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, si è rivelata da subito un successo senza precedenti, facendo segnare primati su tutti i fronti: dagli ascolti record già al debutto e poi cresciuti costantemente di settimana in settimana – è laSky Original alla prima stagione più vistaultimi 8 anni – alle recensioni stellari e all’entusiasmo sui social, letteralmente invasi per mesi da un’ondata travolgente di affetto per la, i suoi protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e ovviamente per i veri 883, Max Pezzali e Mauro Repetto.