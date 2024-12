Niente carcere per il 93enne pontino che ha ucciso la moglie soffocandola

Leggi su Dayitalianews.com

Arresti domiciliari per Otello De CastrisOtello De Castris, l’anziano di 93 anni residente a Colleferro e accusato di averlaLuisa Trombetta, ha ottenuto gli arresti domiciliari. La tragedia si è consumata nell’abitazione di via Di Vittorio a Terracina, dove la coppia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza.L’anziano era stato arrestato il 26 novembre scorso, quando i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della, Luisa Trombetta, 83 anni, disteso sul pavimento della camera da letto. De Castris, al momento del ritrovamento, si trovava in casa in uno stato di confusione mentale.Misura meno afflittiva per ragioni di saluteIl giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Latina, Mara Mattioli, ha accolto la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva, considerando l’età avanzata e le condizioni di salute del sospettato.