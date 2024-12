Sport.quotidiano.net - Napoli, tabù ottavi di Coppa Italia: dalle scelte di Conte al flop delle riserve

, 6 dicembre 2024 – Per qualcuno è una maledizione, per altri forse quasi un sollievo: per la quarta volta di fila ilabbandona il cammino inaglidi finale, ma stavolta lo fa dopo aver iniziato il cammino già ai 32esimi. All'epoca, all'inizio della stagione della ricostruzione dopo le macerie lasciate dal disastro post scudetto, in mancanza di competizioni europee quella nazionale era diventata una priorità per provare a rilanciare subito un progetto finito in miseria dopo aver toccato il punto più alto. Nel giro di pochi mesi tutto cambia: a sorpresa, gli azzurri recitano subito la parte del leone in campionato, imponendosi presto come leader solitari della classifica, seppur tallonati a distanza ravvicinata da una folta schiera di inseguitrici. In questi casi, si sa, come da malcostume diffuso ladiventa quasi un intralcio: quella stessache invece, in mancanza di altri obiettivi, si trasforma nell'ancora di salvezza di intere stagioni.