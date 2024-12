Spazionapoli.it - Napoli eliminato in Coppa Italia: Capuano stuzzica subito Conte

Ilesce dallacontro la Lazio e il giornalista Giovannimettepressione al club azzurro e al misterAddio. Ilesce ancora una volta prestissimo dalla competizione, e questa volta lo fa nel peggiore dei modi e a testa bassa. Decisiva la tripletta di Noslin, che stende la formazione azzurra. A nulla serve la rete di Simeone, che ha solo illuso per qualche minuto la squadra, schiacciata dalla potenza e dall’ordine messo in campo da Baroni.decide di cambiare undici undicesimi delle ultime formazioni schierate in campionato. Lancia Caprile titolare, ma soprattutto lancia Rafa Marin e Juan Jesus, che hanno visto pochissimo campo finora. A causa dell’assenza per infortunio di Mazzocchi, spazio a Zerbin come terzino destro; a sinistra invece Spinazzola.