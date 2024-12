Motta Concentrati al massimo sul Bologna Vlahovic ok

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – “Sono convinto che, con l’aiuto dei nostri tifosi, possiamo fare una grande prestazione. Loro stanno bene in questo momento. Sono una grande squadra, che gioca in verticale e che pressa tantissimo l’avversario”. Così il tecnico della Juventus, Thiago, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di campionato, in casa, contro il, sua ex squadra. “Aho vissuto due anni bellissimi a livello umano e anche sportivo”, ha precisato l’allenatore bianconero, che recupera alcune pedine importanti. “domani sarà con il gruppo. Ha lavorato questa settimana con la squadra. Abbiamo indisponibili invece Bremer, Nico Gonzalez, Milik, McKennie, Cabal e Douglas Luiz”, ha precisato. Restano sei quindi gli assenti in casa bianconera. “Ritornano anche Savona e Adzic.