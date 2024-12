Tvzap.it - Mondo del calcio in lutto, l’addio commosso del campione a una figura iconica

Il Manchester United è in lutto dopo la scomparsa della storica receptionist del club. David Beckham, ex stella della squadra, ha descritto la donna come il "cuore del Manchester United". Kath ha toccato la vita di innumerevoli giocatori e membri dello staff. In tanti, compreso Beckham, si sono espressi sui social media per porgere le proprie condoglianze all'appassionata tifosa dei Red Devils. Kath Phipps è morta, addio alla storica segretaria del Manchester United. Kath Phipps è stata receptionist dei Red Devils per 55 anni. La donna, amatissima da tutti, se n'è andata all'età di 85 anni.