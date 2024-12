Inter-news.it - Mkhitaryan: «Niente gol? Non guardo statistiche! Penso ad altro»

è il migliore in campo di Inter-Parma, come da premio consegnato a fine partita dalla Lega Serie A: dopo i due assist arriva il suo commento a Inter TV.IL MIGLIORE – HenrikhMVP di Inter-Parma: «Magari mi è mancato il, ma abbiamo vinto ed è stato importante per il nostro percorso. Noncerte, che erano quando facevo unruolo. L'importante è che stiamo vincendo e che crediamo nel lavoro che stiamo facendo e negli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Anche le mancate vittorie col Parma sono una statistica: non guardiamo certe cose, entriamo in campo per fare del nostro meglio. L'abbiamo preparata benissimo e siamo riusciti a vincere. Calendario fitto? Ci piace giocare ogni tre giorni e siamo pronti».