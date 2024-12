Ilgiorno.it - Masterplan Malpensa, troppi ritardi: "Mancano le piazzole di sosta"

Il trasporto aereo delle merci chiede attenzione: Anama, l’associazione nazionale agenti merci aeree, sollecita lo sblocco dell’approvazione che riguarda lo sviluppo dell’area cargo esterna al sedime aeroportuale, fermata nel giugno 2023 e ancora in attesa di essere ridefinita. Il via libera della conferenza dei servizi convocata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti aldi2035 è accolto con favore, ma con alcune riserve da parte di Anama che esprime preoccupazione sui tempi di approvazione della parte legata alle aree esterne al sedime aeroportuale. Lo sviluppo dell’area interna è un tassello rilevante del progetto che potrà portare alla realizzazione per la parte che interessa il cargo, allo sviluppo di un’area importante a ridosso della Cargo city per i magazzini di seconda linea, indispensabili per rendere più efficienti i processi e lavorare le merci in prossimità dell’aeroporto.